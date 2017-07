Trump-Putin görüşmesindeki 'House of Cards' benzetmesi şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme, ABD'nin ünlü dizisi House of Cards hayranları için dikkat çekici bir ana sahne oldu.

G20 Liderler Zirvesi için Almanya’nın Hamburg kentine giden Putin, 20 Ocak’ta Barack Obama'dan görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump’la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Uzun süredir beklenen görüşme, ele alınan konular ve 2 saati aşan süresinin yanı sıra iki liderin görüşme öncesi çekilen bir fotoğrafıyla da dikkat çekti.

Reuters foto muhabiri Carlos Barria imzalı fotoğrafta Putin’in kendisiyle tokalaşmak için elini uzatan Trump’a baktığı görülüyordu. Fotoğrafı dikkat çekici kılansa Netflix’in ünlü dizisi House of Cards’tan bir sahneye şaşırtıcı derecede benzemesiydi.

Dizinin üçüncü sezonundaki sahnede senaryoya göre, ABD Başkanı Frank Underwood Rusya Devlet Başkanı Viktor Petrov’a elini uzatıyor, Petrov da –tıpkı Putin gibi- Underwood’un eline bakıyordu.

Sosyal medya da bu benzerliğe kayıtsız kalamadı.

When you're watching the news but you've seen it all before on House of Cards...

