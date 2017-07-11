ABD savaş gemileri Odessa limanına giriş yaptı

ABD'ye ait Hue City ve Carney isimli iki savaş kruvazörü, Sea Breeze-2017 tatbikatı için Ukrayna'nın Odessa limanına giriş yaptı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gemileri bu limana gelmesi ender gerçekleşen bir olay. Odessa limanına en son 2011 yılında Anzio ve Montrey gemileri gelmişti.

Tatbikatlar kapsamında 3 Türk gemisi de limana giriş yaptı. Ayrıca NATO'ya ait iki savaş uçağı da havalimanına indi.

Sea Breeze-2017 tatbikatı 10-22 Temmuz tarihleri arasında Karadeniz sularında gerçekleştirilecek. Tatbikatlara, ABD, Ukrayna, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Kanada, Frans, İtalya, Litvanya, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve Türkiye olmak üzere toplam 17 devlet katılıyor.

Tatbikat süresi boyunca 30 gemi, 29 uçak ve 3 bini aşkın asker görev yapacak.

Haberrus