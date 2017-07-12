Baskılara dayanamayan Trump Rusya konusunda geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla ortak siber güvenlik birimi kurulması önerisi getirmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'den gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Donald Trump G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ortak bir siber güvenlik birimi oluşturmayı teklif ettiğini açıklamasından saatler sonra Pazar akşamı Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Başkan Putin ve benim siber güvenlik birimi kurulmasını konuşmuş olmamız bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bu gerçekleşemez" ifadelerini kullandı.

Bu tür bir ortaklık fikri Cumhuriyetçi Parti'in önde gelen bazı üyeleri arasında tepkiye yol açmıştı.

Partinin senatörlerinden Marco Rubio, Trump'ın girişiminin, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kimyasal silahlar konusunda işbirliği yapmasına benzediğini söylemişti.

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, "Trump'ın önerisi bugüne kadar duyduğum en aptalca fikri değil. Ancak muhtemelen buna çok yakın" demişti.

Başkan Trump, Putin ile Almanya'daki G20 zirvesinde ilk kez yüz yüze görüştükten sonra bu öneriyi getirdiğini açıklamıştı.

Trump, "Putin ve ben sızmanın mümkün olmadığı bir siber güvenlik birimi kurmayı konuştuk böylece seçimlere müdahale engellenerek korunacak" demişti.

Haberrus