Lavrov'dan gazetecilere fırça: Sizi kim böyle yetiştirdi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avusturya'da gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bakanlar toplantısında, gazetecileri azarladı.

Lavrov, toplantı masasına çok fazla yakınlaşan gazetecilere "Bana hava verin. Masanın etrafında insanlar oturuyor. Siz ise onlara sırtınızı dönüyorsunuz. Bu, nezaketli bir hareket değil." diye sitem etti.

Lavrov'un uyarısını dikkate almayan bir gazeteci, masanın dibine gelerek Lavrov'un önüne mikrofonu koyup soru sormaya çalışınca, Rus diplomat iyice gerildi.

Lavrov, "Bu hiç nezaketli bir hareket değil. Sizi kim böyle yetiştirdi? Aileniz? Öğretmenler? Birisi konuşmaya başladığında, başka bir yere gitmenin daha iyi olduğunu size söylemediler mi?" diyerek gazeteciyi azarladı.

Haberrus