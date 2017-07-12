Rusya Büyükelçiliğinden Türk basınında çıkan Şamil Basayev haberlerine tepki: Üzüldük

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Türk basınında çıkan Şamil Basayev’i öven haberlere tepki gösterdi.

Yen Akit gazetesinde yayınlanan “Rusların korkulu rüyası Şamil Basayev rahmetle anılıyor” başlıklı habere tepkisini dile getiren Ankara Büyükelçiliği basın sözcüsü Aleksandr Leşukov, “Yüksek Rus-Türk ilişkileri seviyesine yakışmadığı açıkça belli olan Rusya karşıtı yazılardan birinden dolayı üzgünüz.” açıklamasında bulundu.

Elçilikten yapılan açıklamada ne türlü olursa olsun terörizm tezahüründen övgüyle bahsetmenin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Berro Atacan, Haberrus