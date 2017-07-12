Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi: Rusya ve Türkiye için yasaklı konu yok

Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkinin, iki taraf için de yasaklı bir konunun olmadığı bir seviyede olduğunu söyledi.

Rus diplomat, Moskova ve Ankara arasındaki işbirliğini karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık olarak değerlendirdi.

Yerhov, “Türkiye ile olan ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğimiz şu anda öyle bir seviyeye ulaştı ki, bizim için yasaklı bir konu bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, bir gazetecinin kendisine Moskova ve Ankara arasındaki askeri ortaklığın geleceğiyle ilgili soru sorması üzerine, “Bizim için tüm alanlar açık, inşallah, bir gün olayların çok ilginç bir şekilde gelişme göstereceği günleri de göreceğiz, belki sizin bahsettiğiniz alanda da göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Berk Atacan, Haberrus