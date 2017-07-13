Boris Nemtsov'un katiline 20 yıl hapis cezası verildi

Moskova Bölge Askeri Mahkemesi, muhalif politikacı Boris Nemtsov'u öldürmesi sebebiyle Zaur Dadayev'i 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. Savcılık, daha önce müebbet hapis cezası almasını istemişti.

Mahkemenin kararını açıklayan Yargıç Yuri Jitnikov, "Dadayev'in, ağırlaştırılmış 20 yıl hapis ve 100 bin ruble (1670 dolar) para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Mahkeme ayrıca, Dadayev'in polislik yaptığı dönemde aldığı teğmenlik ve cesaret nişanını da geri aldı.

Cinayette Dadayev'e yardım ve yataklıktan suçlanan Anzor Gubaşev 19 yıl, kardeşi Şadid 16 yıl, Temirlan Eskerhanov 14 yıl, Hamzat Bahayev ise 11 yıl hapis cezası aldı. Her birine 100 bin ruble para cezası kesildi. Dadayev gibi diğer suçlular da, cezalarını tek başlarına hücrede çekecek.

Dadayev daha önce yaptığı açıklamada, Nemtsov'u öldürmek için kimseden emir ve para almadığını, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için ve Allah rızası için Dadayev'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Haberrus