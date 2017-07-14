Trump, Putin’i Beyaz Saray’a “zamanı geldiğinde” davet edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası bir ABD ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin kendisine, Putin’i Beyaz Saray’a davet edip etmeyeceği ile ilgili sorduğu soruya Trump, “Şu anda bunun için gerekli bir zaman olduğunu düşünmüyorum, ama benim cevabım; evet, davet ederdim.” şeklinde yanıt verdi.

Rusya yönetiminin ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini reddeden Trump, Putin’in kendisinin adaylığıyla ilgili destek verdiğine inanmadığını söyledi.

ABD Başkanı, “Putin ile gelecek sefer buluştuğumuzda ona şu soruyu soracağım: Gerçekten kimin tarafındaydınız?” dedi.

Rus-Amerikan ilişkilerinin geleceğini değerlendiren Trump, “Moskova ile mükemmel ilişkiler geliştirmek” istediğini ifade etti.

Berk Atacan, Haberus