Putin, kendi hakkında belgeseli izlerken uyuya kalmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a verdiği röportajlardan oluşan 4 saatlik 'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgeselini izlerken uyuya kaldığı söyledi. Putin, "Sonuna kadar izleyeceğime söz veriyorum" dedi.

Rusya'nın Gubkin şehrindeki dünyanın en büyük demir-çelik fabrikalarından birini ziyaret eden Putin, burada gazetecilerle ve işçilerle bir araya geldi. Bir konuğun kendisine, "Oliver Stone'a verdiğiniz mülakatlardan oluşan belgeselinizi izlediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Stone'un belgeselini, yurtdışına gerçekleştirdiğimiz bir iş seyahatinden dönerken uçakta izledim, ancak izlerken uyuya kaldım. Daha sonra sonuna kadar izleyeceğime söz veriyorum."

ABD'li yönetmen Oliver Stone’un, iki yılı aşkın bir sürede Putin'le yaptığı röportajlardan oluşan 4 bölümlük ‘The Putin Interviews' belgeseli geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Showtime kanalında gösterildi.

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