Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi Ankara'ya gitti, Pazartesi göreve başlıyor

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Aleksey Yerhov, bugün Ankara'ya gitti. Pazartesi günü (17 Temmuz) göreve başlayacak olan Yerhov, bugün ise TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz törenine katılacak.

Rusya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Ankara'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmesinden 7 ay sonra, yeni Büyükelçi Yerhov Pazartesi günü göreve başlayacak.

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararla, yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atanan Yerhov, daha önce Rusya'nın Mısır Büyükelçiliği'nde görev yapmış, en son ise Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu görevini yürütmüştü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin basın ataşesi Aleksanr Leşukov tarafından yapılan açıklamada, Yerhov'un Ankara'ya bugün ulaştığı ve havaalanında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Şevki Mütevellioğlu tarafından karşılandığı belirtildi.

Yerhov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle TBMM'deki 15 Temmuz törenine katılacağını söyleyen Leşukov, yeni Büyükelçi'nin güven mektubunuysa 17 Temmuz'da sunacağını belirtti. Bu, Yerhov'un görevine resmen bu tarihte başlayacağı anlamına geliyor.

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