Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma isteğine, ABD Savunma Bakanı'ndan yorum geldi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alma konusunda karar vermek için egemen haklara sahip olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında bir gazetecinin "NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Mattis şöyle yanıt verdi: "Bu egemen bir karar, işte bu kadar"

Mattis ayrıca, Rusya'nın S-400 sisteminin NATO sistemiyle bağdaşık olmadığını da hatırlattı.

Mattis konuşmasının devamında, "Sorun şu ki; NATO sisteminin, Rusya sistemi ile çalışması nasıl sağlanabilecek. Bu iki sistem asla birlikte çalışmayacak." diye ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'de çıkan habere göre, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma konusunda anlaşmaya vardığı, 4 adet S-400 için toplam 2,5 milyar dolar ödeme yapacağı belirtilmişti.

Karadan havadaki hedefleri vurmak için tasarlanan S-400'lerin 400 kilometreye kadar menzili olduğu söyleniyor.

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