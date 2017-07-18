Kremlin Kadirov’un ABD ile ilgili sözlerini yorumladı

Kremlin basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un ABD ilgili sözlerini yorumladı.

Peskov, Kadirov’un Amerikan HBO televizyonuna yaptığı açıklamanın oldukça sert olduğunu, ancak açıklamanın içeriğine bakıldığında sıra dışı bir ifadenin yer almadığını söyledi.

Kadirov, HBO’ya verdiği röportajda, “ABD’yi düşman olarak görüyor musunuz?” sorusuna, “Bizim için Amerika, Rusya’nın düşmanı olabilecek kadar güçlü bir ülke değil. Biz nükleer gücü bir devletiz.” şeklinde cevap vermişti.

Kadirov’un bu sözlerini yorumlayan Peskov, “Kadirov’un röportajıyla ilgili konuşacak olursak, aslında, onun sözlerinden bazıları sıkça seçilerek yayınlanıyor. Gerçekten çok sert eleştiriler mevcut, ama bunların içeriğine bakmak lazım. İçeriğine bakıldığında sıra dışı bir ifade yer almıyor.” dedi.

Berk Atacan, Haberrus