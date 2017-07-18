Rus senatör: Almanya ile Türkiye’nin arasına kara kedi girdi

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı ve Senatör Aleksey Puşkov, Almanya ve Türkiye’nin arasına kara kedi girdiğini savundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Puşkov, Almanya ve Türkiye arasındaki askeri üs anlaşmazlığını ortadan kaldırmanın kolay olmayacağını iddia etti.

Puşkov sosyal ağ paylaşımında şunları yazdı: “NATO, Almanya ve Türkiye’ye çağrıda bulunarak, Türkiye’deki askeri üs ile ilgili tartışmaları sona erdirmeleri çağrısında bulundu. Ama artık her şey daha karmaşık hale geldi: aralarına puma büyüklüğünde kara kedi girdi.”

НАТО призвало ФРГ и Турцию уладить спор о доступе к турецкой военной базе. Но все сложнее: между ними пробежала черная кошка размером с пуму — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 July 2017

Türkiye daha önce Alman vekillerin, yaklaşık 260 Alman askerinin konuşlandığı Türkiye’deki NATO üssünü ziyaret etmesine karşı çıkmış, Berlin ise bunun üzerine Türkiye’deki askeri varlığını geri çekeceğini açıklamıştı.

Berk Atacan, Haberrus