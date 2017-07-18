Türkiye, 4 bin Rusya vatandaşını kara listeye aldı

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından itibaren 804 Rusya vatandaşı, IŞİD ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türkiye'den sınırdışı edildi. 4 bin 128 Rusya vatandaşı ise yine IŞİD ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kara listeye alındı.

IŞİD ile ilişkili olduğu gerekçesiyle, 146 ülkeden toplam 53 bin 781 kişinin Türkiye'ye girişinin yasak olduğu belirtilen haberde, 7 bin 523 kişiyle yasaklılar listesinde lider ülkenin Suudi Arabistan olduğu ifade ediliyor. İkinci sırada Tunus (4605 kişi), üçüncü sırada ise Rusya (4128 kişi) yer alıyor.

2011 yılından itibaren Türkiye'den sınırdışı edilen 4 bin 957 yabancı vatandaşın ise 804'ü Rusya'dan, 435'i Endonezya'dan, 308'i ise Tacikistan'dan oluşuyor.

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