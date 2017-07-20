Rusya vatandaşlık prosedürünü değiştirdi; Ukraynalılara kolaylık sağlanacak

Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma, Ukraynalılar için Rusya vatandaşlığı işlemlerini kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı.

Rusya parlamentosunun resmi web sitesinde yayınlanan yasaya göre Ukraynalılar için sadece vatandaşlık değil, Rusya’da sürekli oturum prosedürlerinde de kolaylık sağlanacak.

Yeni kanuna göre Rusya vatandaşlığına geçecek olan kişilerin yemin etmeleri gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce hükümete bulunduğu teklifte Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler için yemin töreni düzenlenmesini önermişti.

Kabul edilen yasa tasarısına göre Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen bir kişi işlemlerini tamamladıktan sonra vatandaşlığa geçmek için son adım olarak şu yeminde bulunacak:

Ben Rusya Federasyonu vatandaşlığını kendi rızamla ve irademle kabul ediyorum; Rusya Federasyonu anayasasına ve yasalarına, vatandaşlarının haklarına ve özgürlüklerine itaat edeceğime, devletin ve toplumun iyiliği için Rusya Federasyonu vatandaşlarının zorunlu görevlerini yerine getireceğime, Rusya Federasyonu'nun özgürlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağıma, Rusya'ya sadık kalacağıma, kültürüne, tarihine ve geleneklerine saygı göstereceğime ant içerim.

Yeni yasa ayrıca, terör ve aşırıcılık suçlarından dolayı hüküm giymiş kişilerin Rusya vatandaşlığın iptal edilebilmesine olanak sağlıyor.

Berk Atacan, Haberrus