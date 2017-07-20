Trump'ın oğlu ve yardımcıları 'Rusya iddiaları' için ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve iki yardımcısı, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarıyla ilgili Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade vermeye hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Donald Trump Jr, babasının seçimlerdeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile buluşmayı kabul etmişti.

Başkanın en büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Trump Jr, Rus avukatla buluşma önerisine onay verdiğini gösteren elektronik postaları yayımlamıştı.

Çarşamba günü bir açıklama yapan ABD Senatosu Yargı Komitesi, Trump Jr ve Manafort'un 26 Temmuz'da yapılacak oturumda ifade vermeye çağrıldığını duyurdu. Kushner ise 24 Temmuz'da kapalı kapılar ardından yapılacak bir oturumda İstihbarat Komitesi'nin sorularını yanıtlayacak.

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