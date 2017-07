Trump, Putin ile ikinci kez görüştüğünü teyit etti: ‘Hoşbeş’ ettik

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde geçen ay yapılan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizli bir ikinci toplantı daha yaptığı iddialarını reddetmişti.

Daha sonra New York Times gazetesine konuşan Trump, Putin ile akşam yemeğinde yaptığı görüşmenin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü ve sadece ‘hoşbeşten’ ibaret olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, ABD basınında yer alan haberler sonrası Trump ve Putin'in G20'de ikinci bir teması olduğunu kabul etmiş, ancak bir toplantıdan çok "sohbet" havasında geçtiğini kaydetmişti.

Trump görüşme iddialarını ilk başta yalanlamıştı: Haberler hastalıklı

Putin ile G20 zirvesinde ikinci kez görüştüğü iddialarını daha önce yalanlayan Trump, “Putin ile gizli yemekte görüştüğüme dair sahte haber ‘hastalıklı’. Tüm G20 liderleri ve eşleri, Alman Şansölyesi’nin davetlisi olarak oradaydı. Medya bunu gayet iyi biliyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!

Trump, twitter mesajında başta CNN olmak üzere, kendisini eleştiren medya gruplarına atıfta bulunarak haberin kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürmüş ve “Sahte haberler giderek daha da ikiyüzlü hale geliyor. Almanya’da G20 liderleri için düzenlenen bir yemek bile kötü niyetli gibi gösteriliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!