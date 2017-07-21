Putin, TIME dergisine bir kez daha kapak oluyor

New York merkezli TIME dergisinin 31 Temmuz’da çıkacak yeni sayısının kapağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı bir portresi yer alacak. Putin, daha önce de bir çok kez bu derginin kapağında yer almıştı.

Çok sayıda gri ikonlar şeklinde Putin'in yüzünün resmedildiği kapağın, sosyal medyadaki 'trol' hesapları sembolize ettiği üşünülüyor.

Kapağın başlığında, "Putin'in seçim planını durduracak gizli program" ifadesi yer alıyor. Yazıda Rus hackerlerinin ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yer veriliyor.

İşte o kapak:

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