Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini gözlemek isteyenlerin uğrak yeri: İstanbul Boğazı

İstanbul'daki gemi gözcüleri, Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini gözlemek isteyen istihbaratçıların ve diplomatların son dönemlerdeki en önemli kaynaklarından biri haline geldi.

Neredeyse gece yarısı. Seyahatlerle geçen uzun bir günün ardından İstanbul'a vardıktan sonra tam uykuya dalmıştım ki, telefonum titredi.

"Kısmen kötü haber" yazıyordu mesajda, "Aleksander Tkaçenko Boğaz'a 04:20'de girecek. Çok talihsiz, bir şey görüp göremeyeceğimizin garantisi yok."

Aleksander Tkaçenko, Suriye'ye giden askeri ekipmanları ve araçları güvertesinde açık bir şekilde taşıyan bir askeri nakliye gemisi. Daha önce de Boğaz'dan geçmişti.

Bu sefer botun görünür bir kargosu olmayabilir. Her ne olursa olsun saat 04.20'de İstanbul'da güneş doğmamış oluyor. Ama havanın karanlık olması Yörük Işık'ın o saatte kalkıp dürbünleri ve zoomlu kamerasıyla Boğaz'ın kenarında yerini almasını engellemiyor.

#ВМФ #ЧФ BSF Tapir class LST Nikolai Filchenkov 152 transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus #Syria for its 7th deployment in 2017 pic.twitter.com/2L7l7CADZX

Buradan, aralarında diplomatların ve istihbarat analistlerinin de olduğu Twitter'daki takipçilerine geminin geçişini duyurabilir.

Fotoğraf çekmeye giderken beni de çağırıyor fakat bir uyarıyla: "Eğer geminin güvertesi boşsa kendimi çok suçlu hissedeceğim."

Tabii ki gidiyorum ben de. İstanbul'a bunun için geldim.

Gemi gözcülerinin çılgın, ama siyasi açıdan gittikçe önemi artan dünyasına hoş geldiniz.

Bu uluslararası, dayanışmacı bir kardeşlik. Bu işle uğraşanların çoğu erkek ve Işık onların arasındaki en tutkulu, en enerjik gözcü.

Kelimenin her anlamıyla büyük bir adam: Dev gibi, cömert ve eğlenceli.

Kahve için "hayatımın üçüncü aşkı" diyor; eşi ve gemilerden sonra. Çok az uyuduğu için kahveye ihtiyaç duyuyor:

"Çoğu zaman gece iki, üç veya dörtte gemi gözlemek için uyanırım. Kolay değil, acı verici. Pek çok günümü böyle mahvediyorum."

Bu bağımlılığın nasıl başladığını anlamak mümkün: İstanbul'da yaşamak bunu tetikleyen faktörlerden biri.

Karadeniz ile Akdeniz'i bağlayan İstanbul Boğazı dünyada yoğun gemi trafiğinin yaşandığı tek boğaz değil. Fakat hiçbir boğaz, bu kadar büyük bir şehrin ortasından geçmiyor.

İstanbul'da yaşayan 15 milyon kişi devasa savaş gemilerini, tankerleri ve konteyner gemilerini her gün izleme imkanına sahip.

En dar yeri yalnızca 750 metre olan İstanbul Boğazı'nda kazaların önüne geçmek için trafik tek yönlü akıyor. Bir süre boyunca Marmara'dan Karadeniz'e geçiş izni verilirken sonra da yalnızca diğer yönden gemilerin gelmesine izin veriliyor.

Işık'ın en sevdiği gözlem bölgeleri Boğaz'ın kıvrımlarının üzerinde. Ama genellikle kendi balkonundan gözcülük yapıyor.

"Gemi gözcülüğü yaparken uluslararası ilişkilerin, politikanın ve olan bitenin yansımalarını görüyorsunuz" diyor ve ekliyor:

"Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret savaşları, ABD'nin Karadeniz'deki varlığı, NATO müttefiklerine sunduğu desteği veya Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığını güçlendirme çabası, bütün bunlar bu şehrin ortasında gerçekleşiyor!"

Uluslararası ilişkiler danışmanlığıyla geçimini sağlayan Işık, her türlü geminin geçişini kayda alıyor.

Bir keresinde Türk Akımı boru hattının inşaatı için Boğaz'dan geçen, 6 jumbo jete denk boyuyla dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit'in geçişini izlemiş.

O kadar büyükmüş ki, geçiş sırasında Boğaz'daki tüm gemi trafiğinin durdurulması gerekmiş.

RU not only enhances its capabilities in the Baltic Sea. The Mediterranean A2/AD bubble in progress. RU in the S flank=long-term challenge. pic.twitter.com/X8zcx0obOJ