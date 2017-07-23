Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın görev süresi sona erdi

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi iddialarıyla ismi son günlerde sık sık anılan Rusya’nın ABD Büyükelçilisi Sergey Kislyak’ın görev süresi sona erdi.

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği sözcüsü Nikolay Lahonin, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Sergey Kislyak’ın Rusya’nın ABD Büyükelçisi olarak çalışmalarını tamamladığını, yeni Büyükelçi gelinceye kadar görevinin Büyükelçilik danışmanı Denis Gonçar tarafından yürütüleceğini belirtti.

Lahonin, “Büyükelçi Sergey Kislyak, 22 Temmuz’da Washigton’daki görevini tamamladı. Halefi gelinceye kadar Büyükelçi vekili görevlerini geçici olarak Büyükelçilik danışmanı Denis Gonçar yerine getirecek” ifadelerini kullandı.

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