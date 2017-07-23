"Türkiye, Rusya'dan S-400 alırsa bizim için endişe kaynağı olur"

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığına dair haberlerin doğru olmadığını, bunun hayata geçmesi halinde ise ABD için endişe kaynağı olacağının altını çizdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Kolorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Dunford şunları söyledi: "Basında doğru olmayan bir haber var, Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almadı. Alırlarsa bizim için endişe kaynağı olur ama almadılar."

Dunford ayrıca, Moskova’nın oluşturduğu 'muazzam tehdidin', İran, Çin ve Kuzey Kore’den doğan tehditlerle 'yarışabileceğini' ama askeri alanda en büyük potansiyelin yine Rusya’nın elinde olduğunu kaydetti. Dunford, bu nedenle hem askeri alanda hem de siber güvenlik alanında Kremlin ile rekabet edilmesi ve aynı zamanda NATO ile ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Basına en son yansıyan haberlerde, Türkiye'nin 2 buçuk milyar dolar karşılığında, 4 adet S-400 füze savunma sistemi almak için Rusya ile anlaştığı belirtilmişti. Türkiye'nin ödeme için kaynak arayışında olduğu ifade ediliyor.

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