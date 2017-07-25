Nicolas Cage'in Kazakistan'da giydiği kostüm alay konusu oldu

ABD'li aktör Nicolas Cage'in, 13. Avrasya Uluslararası Film Festivali'nin açılışı için gittiği Kazakistan'da geleneksel Kazak giysileri giyip çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada alay konusu oldu.

Cage'in fotoğrafını bir çok kareye montajlayan sosyal medya kullanıcıları, G20 zirvesi kapsamında Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa başında kısa süreli gerçekleştirdiği görüşme fotoğrafı üzerinde de çalışarak gülünç bir kare elde etti.

Николас Кейдж приехал в Казахстан и сфотографировался в национальном костюме. Собрали лучшие фотошопы от подписчиковhttps://t.co/q5BKVVPNHM pic.twitter.com/YMFdcFzdd7 — Лентач (@the_lentach) 23 Temmuz 2017

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