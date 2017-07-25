Putin'in 'tez danışmanı' dolar milyarderi oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doktora tezi danışmanlığını yapan ve aynı zamanda St. Petersburg Devlet Madencilik Universitesi Rektörü olan Vladimir Litvinenko, 2016 yılında 195 milyon 700 bin ruble (3.26 milyon dolar) gelir beyanıyla en zengin rektör oldu. Litvinenko geçtiğimiz yıl 277 milyon ruble (4.61 milyon dolar) kazanmıştı.

En zengin rektörler listesinde ikinci sırada ise, yıllık 64 milyon 500 bin ruble (1.075 milyon dolar) geliri ile Ranhigs (Ranepa) Rektörü Vladimir May yer alıyor.

Rus Vedemosti gazetesinde yer alan habere göre, Rektör Litvinenko'nun 2016 yılı gelir beyanı, gerçek kazancının küçük bir kısmını içeriyor. Çünkü Litvinenko aynı zamanda büyük bir gübreleme şirketinin yüzde 19,35 hisselerine sahip. Bu hisselerin değerinin 59,9 milyar ruble (1,01 milyar dolar) olduğu belirtiliyor.

Litvinenko, kendisinin mal varlığı hakkında yapılan haberlere yorum yapmayı reddetti.

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