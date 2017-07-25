Erdoğan S-400'ler hakkında konuştu: Niye endişe verici olsun?

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıyla ilgili konuştu.

Anlaşmanın ‘imzaya çok yakın olunduğuna’ ilişkin haberlerin ve ABD Genelkurmay Başkanının “Türkler henüz almadı; ama alırlarsa bu endişe verici olur” açıklamasının hatırlatılarak görüşmelerdeki son aşamanın ve anlaşmanın ne zaman imzalanacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Niye endişe verici olsun?” dedi ve “Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumundadır ve bu güvenlik tedbirlerini nereden sağlarsa oraya yönelik de adımlarını atacaktır” diye ifade etti.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Biz birçok kez tabii Amerika’yla da bu görüşmelerimizi yaptık, ne yazık ki bunları temin edemediğimiz için ister istemez biz S-400’ler üzerinde bir planlama yaptık ve bununla ilgili de ilgili birimlerimiz görüşmelerini karşılıklı olarak yaptılar, yapıyorlar ve adımı da atacağız. Bunun endişe verici hiçbir yanı yok. Yani farklı silahlar kullanıldığı zaman endişe vermiyor, S-400 kullanıldığı zaman endişe veriyor, bu nasıl bir şeydir? Yani Patriot kullanıldığı zaman endişe vermiyor mu, bu kullanınca endişe veriyor? Bu tamamen karşılıklı olarak, hele hele ortak üretim noktasında Türkiye olarak biz kiminle ortak üretime girebilirsek burayı da tercih ederiz, bu da bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye artık geleceğine yönelik güvenlik noktasındaki bütün simülasyonlarını buna göre yapıyor ve yol haritamızı da buna göre belirliyoruz.”

Erdoğan, verdiği cevabın devamında, “Zaten görüşmeler büyük ölçüde bitti” diye ekledi.

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