Trump konuşurken SSCB bayrağı açan genç, yaka paça dışarı atıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki Youngstown kentinde gerçekleştirdiği bir mitingde konuşmasını yaparken, kalabalık arasındaki bir protestocu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı açtı.

Olayın kalabalığın dikkatini çekmesinin ardından gürültülerin yükseldiği salonda Trump, durumu umursamaz görüp "Göstermezseniz kimse onun burada olduğunu bile anlamaz" dedi.

"Bahse girerim annesi de bana oy vermiştir"

Salondaki birinin elindeki bayrağı aldığı protestocu daha sonra polis tarafından uzaklaştırıldı.

Trump da protestocu salondan çıkartıldıktan sonra "Genç biri. Annesine gidiyor şimdi. Bahse girerim annesi de bana oy vermiştir" ifadelerini kullandı.

HABERRUS