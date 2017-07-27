Rusya Büyükelçisi Yerhov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Rusya'nın eski İstanbul Başkonsolosu olan Yerhov, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
Eski Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Aralık 2016'da suikasta kurban gitmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aleksey Yerhov'u atamıştı.
Yeni Büyükelçi Yerhov, bugün saat 15.45'te güven mektubunu sunmasıyla birlikte resmen görevine başlamış oldu.
HABERRUS