Rusya'nın yeni BM daimi temsilcisi belli oldu

Eski Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi görevine getirildi.

Sputnik'in haberine göre Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, dışişleri bakan yardımcılığı görevinden alınan Nebenzya, Rusya'nın yeni BM Daimi Temsilcisi oldu.

1962 doğumlu Nebenzya, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nden (MGİMO) mezun oldu.

Daha önce New York ve Cenevre'de diplomat olarak çeşitli görevlerde bulunan Nebenzya, 2013 yılından bu yana dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

BM'de Rusya'nın 10 yıl daimi temsilciliği görevini yürüten Çurkin, 20 Şubat'ta ABD'deki ofisinde çalışırken kalp krizi geçirdiği şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

HABERRUS