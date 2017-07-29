Yeni Rusya Büyükelçisi Yerhov, ilk iş gününde Anıtkabir'i ziyaret etti

Rusya'nın çiçeği burnunda Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ilk iş gününde Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ziyareti esnasında Anıtkabir özel defterini de imzalayan Yerhov, şu satırları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubumu sunduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, kendi milletinin bağımsızlığı için yüce bir mücadele vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına başımı eğiyorum. Türkiye’ye refah, mutluluk ve sükunet temenni ederim"

Büyükelçi Yerhov'un Anıtkabir ziyaretine eşi de eşlik etti.

Öte yandan Yerhov'un bir kaç güvenlik görevlisi tarafından sıkı bir şekilde korunduğu da gözlerden kaçmadı.

HABERRUS