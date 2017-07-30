ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nde 754 kişinin işine son verilecek

ABD, Moskova’nın uyguladığı karşı yaptırımlar nedeniyle Rusya'da çalışan 745 diplomatın görevini sonlandırmak zorunda kalacak. ABD'nin Rusya'da Moskova başta olmak üzere St. Petersburg, Yekaterinburg ve Valdivostok şehirlerinde görev yapan 1200 personeli bulunuyordu.

Rossiya 1 televizyonunda yer alan haberde, "1 Eylül’den itibaren 745 kişinin görevine son verilecek. ABD vatandaşları ülkelerine geri dönecek, Rus çalışanlar ise işten atılacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Eylül’den itibaren ABD’nin Rusya’daki diplomatların sayısını Rusya’nın ABD’de görevli diplomat sayısıyla eşitlemesi gerektiğini duyurmuştu. Bu, ABD’nin Rusya’daki diplomatlarının sayısının 455’e düşeceği anlamına geliyor.

Öte yandan, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların 1 Ağustos'dan itibaren Moskova bölgesindeki bir yazlık evi ve depoyu kullanması da yasaklandı.

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