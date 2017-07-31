ABD'li eski Büyükelçi: Ruslar ABD vizesi almak için haftalarca bekleyebilir

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Rusya'dan ABD vizesi almak için başvuran Rusya vatandaşlarının haftalarca bekleyebileceğini belirtti.

Rusya, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara cevaben, ABD'nin Rusya'daki diplomat sayısını 1200'den 455'e düşürmesini istemişti. Moskova başta olmak üzere St. Petersburg, Yekaterinburg ve Valdivostok şehirlerinde görev yapan 745 personelin işine son verilmesiyle beraber, Rusya'da ABD vizesi almak isteyenlerin çok daha uzun süre bekleyebileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili şahsi Twitter hesabından açıklama yapan McFaul, "Eğer bu engellemeler doğruysa, Ruslar ABD'ye vize almak için aylarca olmasa da, haftalarca beklemeye hazır olmalıdır." diye uyardı.

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