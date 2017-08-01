Kremlin Putin’in ‘745 kişi çıkarılacak’ sözlerine açıklık getirdi

Rusya'daki Amerikan diplomatik temsilciliklerinde çalışan 745 personelin bu ülkedeki görevlerine son verilmesini isteyen Putin'in talimatının yarattığı kafa karışıklığı üzerine Kremlin'den açıklama geldi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Putin, ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar getirmesine misilleme olarak, Rusya'daki Amerikan diplomatik temsilciliklerinde görev yapan personelin sayısının azaltılmasını istedi. Rossia 24 televizyonuna pazar akşamı konuşan Putin, ABD temsilciliklerinde çalışan 745 kişinin "Rusya'daki faaliyetlerine son vermesini" talep etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2013 yılındaki raporuna göre, Rusya'daki Amerikan diplomatik kurumlarında görev yapan yaklaşık bin 200 personelin sadece dörtte biri ABD vatandaşı. Söz konusu ABD temsilciliklerinde çalışan personelin büyük bölümünü ise Ruslar oluşturuyor. Bu durumda, zorunlu olarak işine son verilecek kişilerin çoğunlukla Ruslardan seçilmesi ve ABD'li diplomatların görevlerine devam etmesi ihtimali ağırlık kazanacak.

Hangi diplomatik personelin gitmesi gerekeceğine dair tartışmalar üzerine açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da "Tercih ABD'nin" yorumunda bulundu. Peskov, "Burada sadece diplomatlardan bahsetmiyoruz. Zaten bu kadar diplomat da yok. Ancak diplomatik statüde olmayanlar, Rusya'dan sözleşmeli çalıştırılanlar ve orada çalışan Ruslar da var" dedi.

Ancak yine de Rusya'daki Amerikan elçilik ve konsolosluklarında görevli personelin yüzde 60 oranında azalttırılması, iki ülke arasında Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanan en dramatik diplomatik gelişme olarak yorumlanıyor.

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