Spartak Moskova’dan Fenerbahçe’ye Neustadter için 4 milyonluk teklif

Rus kulübü Spartak Moskova, Fenerbahçe’nin Rus futbolcusu Roman Neustadter için teklifini arttırdı.

İlk yapılan teklifin Fenerbahçe Kulübü tarafından düşük bulunmasının ardından Rus kulübü rakamı yükseltti.

Spartak Moskova'nın milli futbolcu için 4 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Neustadter’in de ayrılmaya sıcak baktığı, ancak son kararı teknik direktör Aykut Kocaman’ın vereceği bildirildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı- lacivertlilerin kasasına 4-5 milyon euro civarında bir bonservis gelirinin girmesi bekleniyor.

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