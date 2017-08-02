Türklerin en çok korktuğu iki şey: ABD ve Rusya

PEW araştırma enstitüsü, dünya genelinde yaptığı bir ankette dünya kamuoyunun tehdit algılamasını araştırdı. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72'si ABD'nin, yüzde 54'ü ise Rusya'nın politikalarını tehdit olarak görüyor. Yüzde 26'lık kısım her iki süper gücün de tehdit oluşturduğu görüşünde.

Enstitüsünün 38 ülkede toplam 42 bin kişinin katılımıyla yaptığı anket, dünya genelinde IŞİD ve küresel ısınmanın güvenliği tehdit eden başlıca unsurlar olarak algılandığını ortaya koydu.

Başta Avrupa ve ABD başta olmak üzere 18 ülkede IŞİD en büyük tehdit olarak görülüyor. İklim değişikliği öncelikle Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde başlıca endişe kaynağını oluştururken, iklim değişikliğinin en büyük tehlike olarak görüldüğü ülkelerin başında yüzde 89'luk oranla İspanya geliyor.

Washington'da sonuçları açıklanan ankete göre Rusların yüzde 58'i IŞİD'in güvenliği tehdit eden en büyük tehlike olduğu görüşünde. İkinci sırada yüzde 38'lik oranla dünya ekonomisinin durumu, üçüncü ve dördüncü sırada ise yüzde 37 oranıyla mülteciler ve ABD politikaları geliyor.

Tehdit sıralaması ülkelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre Türkiye'deki tehdit algısı dünya ortalamasından farklı. Ankete göre Türkiye'de halkın yüzde 72'si ABD politikaları ve etkisini en büyük tehdit olarak görüyor. İkinci sırada yüzde 64'lük oranla mülteciler, üçüncü sırada ise yüzde 59 oranıyla dünya ekonomisinin durumu yer alıyor.

HABERRUS