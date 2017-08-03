Medvedev imzaladı; Türkiye’nin Novorossiysk Konsolosluğu taşınıyor

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Novorossiysk şehrinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başonsolosluğu’nun Krasnodar’a taşınmasını öngören talimatnameyi imzaladı.

Rusya hükümetinin resmi web sitesine yayınlanan talimatnameye göre, Krasnodar Bölgesi, Adıge Cumhuriyeti ve Rostov Bölgesi için işlem yapan Novorossiysk Başonsolosluğu Krasnodar şehrine taşınacak.

Resmi sitede yapılan açıklamaya göre karar, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine alındı.

Karara göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Türk yetkililerle anlaşmaya vardıktan sonra uygulamaya geçmesi gerekiyor.

Ayrıca, Krasnodar Bölgesi makamlarına gönderilen talimatta, Türk yetkililerin hizmet verebileceği ve konaklayabileceği bina verilmesi ve taşınma sırasındaki işlemlerde her türlü desteğin sağlanması tavsiyesinde bulunuldu.

Berk Atacan, HABERRUS