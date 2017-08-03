Rusya duyurdu: Suriye'de yeni ateşkes ilan edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Humus kentinin kuzeyindeki bir bölgeyi kapsayan yeni bir yerel ateşkes başladığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, ateşkesin öğle saatlerinde yürürlüğe girdiğini ve 147 binden fazla kişinin bulunduğu bir bölgeyi içerdiğini bildirdi.

Konaşenkov, ateşkesin ayrıntılarının geçen hafta Mısır’ın başkenti Kahire’de Rus ve Suriyeli muhalif temsilciler arasında yapılan bir toplantıda konuşulduğunu söyledi.

Ateşkes, geçen Mayıs ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’de “çatışmasızlık” bölgeleri kurulması yönünde vardığı anlaşma kapsamında planlanan dört ateşkesten üçüncüsünü oluşturuyor.

Rusya, askeri polisinin ateşkesi deneteyeceğini kaydetti. Suriye’deki diğer ateşkes anlaşmalarında da olduğu gibi bu gözetim, IŞİD ya da diğer El Kaide bağlantılı grupların militanlarını kapsamıyor.

HABERRUS