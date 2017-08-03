Trump’ın onay verdiği yeni yaptırımlarına Rusya’dan sert tepki: Topyekün ticari savaş ilanı

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan yeni yaptırımların kendilerine karşı "topyekun bir ticari savaş" ilanı olduğunu söyledi.

BBC’nin haberine göre Medvedev, bu yaptırımların Trump'ın "tam bir acizlik içerisinde" olduğunu gösterdiğini ve Kongre tarafından küçük düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Trump; tasarıyı eleştirmesine ve "son derece hatalı" olduğunu söylemesine karşın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar getiren düzenlemeyi onaylamıştı.

Söz konusu tasarıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların gerekçesi olarak 2016 yılındaki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası gösteriliyor. Tasarıda İran ve Kuzey Kore ise nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

İran yarı resmi Isna haber ajansı da Tahran yönetiminin tasarının 2015 tarihli nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, "uygun ve orantılı bir şekilde" tepki verileceğini açıkladığını bildirdi.

“ABD ile umutlar sona erdi”

Tasarıyla ilgili tepkisini resmi Facebook sayfasında dile getiren Medvedev, bu yaptırımların "yeni ABD yönetimi ile ilişkileri iyileştirme umutlarını sona erdirdiğini" ifade etti.

Rusya Başbakanı, "Yaptırım rejimi artık kalıcı bir hal almıştır ve bir mucize olmadığı sürece yıllarca yürürlükte kalacaktır" diye konuştu. Medvedev, "sistem dışı bir oyuncu" olarak tanımladığı Trump'ın görevden uzaklaştırılmasını amaçlayan yeni adımların atılacağı uyarısında bulundu.

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