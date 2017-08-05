Kısmi ay tutulması 7 Ağustos'da tüm Rusya'dan izlenebilecek

Moskova planetaryumundan yapılan açıklamada, 7 Ağustos'da gerçekleşecek kısmı ay tutulmasının tüm Rusya'dan görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Kısmi (parçalı) ay tutulması tüm Rusya'da 7 Ağustos akşamı Moskova saati ile 20:22'den 22:30'a kadar 8 dakika boyunca görülebilecek. Ay'ın 4'te 1'i gölgede kalacak." diye ifade edildi.

Öte yandan, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece de gökyüzünde yılın en güzel göktaşı yağmuru görüleceği belirtildi. Saat 100 meteor yağmuru gerçekleşmesi bekleniyor.

Tam güneş tutulması da 21 Ağustos'da meydana gelecek.

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