Poroşenko, MiG-29 uçağına bindi: Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni teftişte

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, 5 Ağustos Ukrayna Hava Kuvvetleri Günü kapsamında Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağına bindi.

Poroşenko, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı, "Hava Kuvvetleri Günü nedeniyle askeri pilotları tebrik etmek için Ukrayna'nın Vinnitsa askeri havalimanına geldim. Bağımsız Ukrayna'nın gökyüzünde bekçilik yapan herkese, kusursuz askerlik hizmetlerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Huzurlu gökyüzü!"

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