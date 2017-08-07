Lavrov ve Çavuşoğlu Manila'da bir araya geldi; gündem Suriye ve ikili ilişkiler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filipinler'in başkenti Manila’da bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı için Manila’da hazır bulunan dışişleri bakanları, ikili bir görüşme gerçekleştirerek başta Suriye krizi olmak üzere gündeme dair konuları değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye’de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda imzalanan anlaşmanın uygulamaya sokulması, ülkedeki ateşkes rejiminin güçlendirilmesi ve siyasi çözüm bulunmasına destek verilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanların ayrıca Rus-Türk ilişkilerine dair ayrı konuları da görüştüğü bildirildi. Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Lavrov, “Bir sonraki Astana görüşmesi dahil olmak üzere Suriye meselesini görüştük. Vize konusu da görüşmede yer aldı. Ayrıca Türk domatesinin sevkiyatı konusu da dahil olmak üzere ekonomik ilişkiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

Berk Atacan, HABERRUS