Tillerson: Tek bir konu yüzünden ABD-Rusya arasındaki her türlü ilişkiyi kesip atmak faydalı değil

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u, Moskova'nın geçen yılki başkanlık seçimlerine müdahalesinin ikili ilişkilerde ciddi güvensizliğe yol açtığı konusunda uyardığını söyledi.

Filipinler'in başkenti Manila'da katıldığı bir toplantıdan sonra medyaya bilgi veren Tillerson, Lavrov'a bu konunun Amerikan ve Rus halkları arasındaki ilişkiyi ne kadar ciddi şekilde etkilediğini anlatmaya çalıştığını kaydetti. Rex Tillerson yine de ABD-Rusya ilişkilerine pragmatik bir şekilde yaklaştığını ve sorunları, ilişkileri zedelemeden çözmeyi umduğunu da söyledi.

Tillerson, "Tek bir konu yüzünden her türlü ilişkiyi kesip atmanın faydalı olmadığını düşünüyorum. İki çok büyük ülkeden söz ediyoruz ve birlikte hareket edebileceğimiz alanları bulmamız lazım. Birlikte bulmaya çalışalım. Farklılıklarımıza gelince, bunları halletmenin yollarını aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna konusunda sinyaller

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar konusuna bir çözüm getirmek için görüşmelere oturabileceklerinin işaretlerini verdiğini de söyledi.

BBC’nin haberine göre Tillerson ayrıca Moskova'nın, Rusya'dan yüzlerce Amerikalı diplomatı geri gönderme kararına 1 Eylül itibariyle karşılık vereceğini kaydetti.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Trump yönetimiyle ilişkilerine ilişkin bir kaç soruşturma ve çok sayıda iddianın gündemde olduğu bir dönemde geçtiğimiz haftalarda ABD Kongresi, Rusya'ya yaptırımlar içeren bir yasa teklifini onaylamıştı.

Tırmanan gerilim

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların destek verdiği yasa kapsamında Rusya'nın, ABD'de geçen yıl başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Ukrayna'nın doğusundaki müdahalesi ile ilişkilendirilen bazı üst düzey Rus yetkililere yaptırım uygulanması da var.

Yasa özellikle de Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakına tepki olarak, Kuzey Akım-2 petrol ve doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik bazı sınırlamalar da getiriyor.

Başkan Trump karşı olduğu bilinen bu teklifi onaylamak zorunda kalmış ancak Rusya ile ilişkilerin zedelendiğini söyleyerek Kongre'yi eleştirmişti.

Geçen hafta sonu da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesindeki diplomatik personel sayısını 755 kişi azaltması gerektiğini açıklamıştı.

Bunun ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği şüphesiyle Rusya'ya getirilen yeni yaptırımlardan kaynaklanan gerilimin bir uzantısı olduğu düşünülüyor.

Rusya'da tahminen toplam olarak farklı düzeylerde 1200'e yakın Amerikalı diplomat bulunuyor.

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