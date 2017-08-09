Çavuşoğlu, yeni Rusya Büyükelçisi Yerhov ile bir araya geldi
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.
Resmi Twitter hesabından görüşmenin fotoğrafları paylaşan Çavuşoğlu, "Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov’u kabul ederek yeni görevinde başarılar diledik." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 19 Haziran'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Yerhov, 27 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunmuştu.
HABERRUS