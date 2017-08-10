Putin karşıtı eylem yapan 76 yaşındaki Kırım Tatarı'na 10 gün hapis cezası verildi

Rusya'ya bağlı Kırım'ın başkenti Simferopol'de 76 yaşındaki kısmen engelli bir vatandaş, polise itaat etmediği gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Polisler bir gün önce de grev kuralarını ihlal ettiği için Server Karametov isimli vatandaşa 10 bin ruble (167 dolar) para cezası kesilmişti.

Karametov, 8 Ağustos'da Kırım'da Yargıtay binası önünde tek başına protesto yaparken göz altına alındı. Karametov'un protesto yaptığı esnada mahkemede, iki yıl önce tutuklanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ün davası görülüyordu.

Karametov'un protesto esnasında elinde taşıdığı pankartta şu yazıyordu: "Putin ve Aksenov, bizim çocuklarımız terörist değil! Kırım Tatarlarını suçlamayı bırakın!"

Dışişleri Bakanlığı Çiygöz'ün tutuklanmasını kınamıştı

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, 2015 yılı Ocak ayında Kırım'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuyla alakalı bir açıklama yaparak şu mesajı paylaşmıştı:

"Kırım Tatarı soydaşlarımızın demokratik ve insan haklarına saygı gösterilmesini ve Çiygöz'ün bir an önce serbest bırakılmasını önemle bekliyoruz.

Daha önce de çeşitli vesilelerle vurguladığımız üzere Türkiye görüşlerini her zaman demokratik yollardan ifade etmiş olan Kırım Tatar soydaşlarımızın haklarını her platformda savunmayı ve durumlarını yakından izlemeyi sürdürecektir."

Rusya Federasyonu Sorgu Komitesi’nden dün yapılan açıklamada, Çiygöz'ün, 26 Şubat 2014'te Kırım parlamento binası önünde yapılan mitingle ilgili olarak, kitlesel olay çıkarma iddiasıyla açılan dava kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

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