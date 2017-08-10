Rusya'ya ait keşif uçağı Beyaz Saray üzerinde uçtu

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-154 tipi keşif ve gözetleme uçağı, Beyaz Saray, ABD Kongre binası, Pentagon, istihbarat servisi CIA ve Washington'un hemen dışında yer alan Andrews Hava Üssü çevresinde alçak uçuş yaptı.

ABD kaynaklı haberlere göre, Rusya Hava Kuvvetleri uçağının 'Açık Semalar Anlaşması' kapsamında bu uçuşları yaptığı belirtildi.

Habere göre, Tu-154 tipi uçak, ilk uçuşunu başkent Washington'ın merkezinde ve başkanlık uçağı Air Force One'ın konuşlanma yeri olan Andrews Hava Üssü çevresinde gerçekleştirdi.

Uçağın, Beyaz Saray'ın çevresindeki yüksek güvenli bölge olan P-56'ya girmesine de izin verilmişti.

'Açık Semalar Anlaşması' nedir?

Açık Semalar Anlaşması - ülkelerin birbirlerinin askeri eylemlerine ilişkin karşılıklı olarak istihbarat toplayabilmesi için 2002'de uygulanmaya başlayan bir anlaşma. Söz konusu anlaşmada Türkiye de dahil olmak üzere 34 ülke yer alıyor.

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