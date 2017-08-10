Yerhov: Karlov suikastı ile düşürülen uçak arasında bir bağlantı bizde yok

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Gazete Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya gündeme dair konuları değerlendirdi.

Yerhov, Suriye krizinden Karlov suikastına, YPG’den S-400 füzelerine kadar birçok konuda Sarıkaya’nın sorularını yanıtladı.

Sarıkaya’nın “Büyükelçi Karlov’a suikast soruşturmasında son aşama nedir? Türk güvenlik birimlerinin Rus uçağının düşürülmesi ile Karlov suikastını yapanların Gülen cemaati bağlantılı olduğuna dönük bulguları sizde de mevcut mu?” sorusunu Yerhov şu şekilde yanıtladı:

“Zor sorular. Zor olmasının sebebi, bu soruşturma sürecinin henüz tamamlanmış olmaması. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte mutlaka sonuçların kamuoyu ve Türk kamuoyuyla paylaşılacağından eminiz. Düşürülen uçak ile suikast sonucu öldürülen büyükelçi arasında direkt bir bağın kurulması için şu anda bende herhangi bir malumat yok. Soruşturmanın sonucuna bakmamız lazım.”

‘Suriye’de çok fazla aktör var, çözüm tek bir tıkla olmaz’

Suriye krizi ile ilgili soruları yanıtlayan Yerhov, bu ülkedeki çatışmaların bir tıkla sükunete kavuşturulamayacağını, çok fazla aktör ve faktör olduğunu söyledi.

Yerhov, “Durum Suriye’nin değişik bölgelerinde çok hassas ve sorunlu. O kadar çok gruptan oluşuyor ki bir grupla bugün öpüşürken yarın onunla çatışıyoruz. Olayı bir tıkla (parmak şaklatmakla) sükûnete kavuşturmak çok güzel olurdu ama çok fazla aktör ve faktör olduğu için maalesef süreç bazen sekteye uğruyor. Ve ilave zaman, ilave efor, teşebbüs gerekir.” ifadelerini kullandı.

‘YPG Rusya’nın terör listesinde yer almıyor’

Yerhov, Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG’yü Rusya’nın terör örgütü olarak görmediğini belirtti.

Bunun yanında Rusya’nın Türkiye’nin hassasiyetlerine dikkate aldığını belirten Yerhov şunları söyledi:

“Diğer ülkelerdeki gibi, Rusya Federasyonu’nda da terör örgütleri olarak tanımlanan örgütlerin bir listesi mevcut. Bir kuruluşa terör örgütü tanımlamasını yapmak için mevzuatta birtakım adımlar var. Mevzuatta sıralanmış durumda. Prosedürün çok aşamalı ve basit olmadığını söyleyebiliriz. Tek söyleyebileceğim şey, YPG bu listede yer almamaktadır. Türkiye’nin hassasiyetlerinden haberdarız, dikkatlice not alıyoruz ve gerekli bir şekilde Rusya Federasyonu yönetimini bu konuda bilgilendiriyoruz.”

S-400 uğultusu

Rus büyükelçi, son dönemde sadece Rusya ve Türkiye değil dünya gündemini meşgul eden konulardan biri olan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili soruya ise temkinli cevaplar verdi.

Sarıkaya’nın, “S-400 füzelerinin satışında Türkiye kendi prosedürünü açıklıyor, ancak Rusya nasıl değerlendiriyor? S-400’lere Türkiye kendi yazılımını ve teknolojisini yükleyebilecek mi?” sorusuna Yerhov, “Soru, buraya gelmeden önce cevap vermeyeceğimi bildiğim bir soru. Cevap vermek istemediğim bir soru. Hassaslığından dolayı hem Türk hem Rus basınında çok ince teferruatlarıylatartışılıyor. Hem Washington hem de Brüksel’de çok büyük bir uğultu var. Şu anda içinde bulunduğum konum itibarıyla sarf edeceğim her kelime bir yere saptırılabilir ya da suiistimal edilebilir.” şeklinde yanıtladı.

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