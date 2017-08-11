Çavuşoğlu: Rusya’ya yaptırımları doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım ilhakı sonrasında AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ve Rus-Türk ilşkilerini değerlendirdi.

Türkiye’nin geçmişte yaptırım konusundan mağdur olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Komşularımıza, ortaklarımıza yönelik yaptırımlar, Türk ekonomisinde de ağır tahribata yol açtı. O itibarla biz “yaptırım” lafını duyunca aceleci olmuyoruz. Sorunlara başka yöntemlerle çözüm bulunabilir mi, ona bakıyoruz. Bu anlayışla, Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına da iştirak etmedik. Yapıcı angajman ve diyalog yolunu tercih ettik.” dedi.

Rusya ve ABD arasındaki karşılıklı yaptırımlardan dolayı AB’nin ABD’ye karşı tedbirler hazırladığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “İşte biz ekonomimiz bu girdaplarda boğulmasın, sorunları diyalogla çözelim diye uğraşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

'İlişkiler olması gereken noktaya geliyor'

Rus-Türk ikili ilişkilerine de değinen Bakan, vize konusunun da en kısa sürede sonuca bağlanmasını umut ettiğini söyledi.

Bakan sözlerinin devamında, “Genel resme bakınca söyleyebilirim ki Rusya’yla temaslar olması gereken noktaya geliyor. İvmeyi koruyoruz. Vize muafiyeti tekrar başladığında, siyasi seviyedeki yakın diyalogun bir benzerini toplumsal zeminde de kurmuş olacağız. Halkların birbirini tanıması ise ikili ilişkilerin yeni ufuklara taşınması için en önemli temeldir. Bu yüzden de vize konusunun en kısa sürede sonuca bağlanmasını umuyorum.” şeklinde konuştu.

HABERRUS