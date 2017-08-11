Trump, Rusya'da görev yapan ABD'li diplomatların sayısını azalttığı için Putin'e teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’da görev yapan ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürülmesi emrini verdiği için Putin'e teşekkür etti. Trump, "Ona (Putin’e) teşekkür etmek istiyorum, çünkü personel için yaptığımız harcamaları azaltmaya çalışıyoruz." diye ifade etti.

Bedminster New Jersey'deki Trump National Golf Club'da konuşan ABD lideri, "Ona (Putin’e) teşekkür etmek istiyorum, çünkü personel için yaptığımız harcamaları kısmaya çalışıyoruz. Bana gelince, çok sayıda insanı kovduğu için, bizim artık daha az personelimiz olduğu için, ben çok memnunum. Onların geri dönmesi için hiçbir neden yoktu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de kongreden geçen yaptırım yasasına cevap olarak, ABD'nin diplomatik misyonlarında görev yapanların sayısının 1 Eylül tarihine kadar 455'e düşürüleceğini açıklamıştı. 1210 çalışanı olan ABD, 755 kişinin işine son verdi.

Putin, "ABD ile ilişkilerimizin düzeleceğine yönelik umudumuz vardı ancak yakın gelecekte böyle bir iyileşmenin yaşanacağına dair bir işaret yok. Alınan karar sonrasında Rusya’daki görevi sona erecek ABD’li diplomat sayısı oldukça fazla. Böylelikle, ABD’nin Rusya’daki diplomat sayısı, Rusya’nın ABD’deki diplomat sayısıyla eşitlenmiş olacak. Her iki tarafın da toplam 455 diplomatı olacak." demişti.

ABD Başkanı Donald #Trump, #Rusya’da görev yapan ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürülmesi emrini verdiği için #Putin'e teşekkür etti pic.twitter.com/IzhvCp54jJ — HABERRUS (@rusyahaberleri) 11 Ağustos 2017

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