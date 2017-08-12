Erdoğan: MİT, İdlip için Rusya ve İran ile görüşüyor

İstanbul’da Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cilvegözü Sınır Kapısındaki hareketlilik ve İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Cilvegözü’yle alakalı olarak, biz insani yardım konusunda biliyorsunuz hep başı çektik ve insani yardım konusunda düşüncelerimiz yine aynı. Ancak bu konu ne yazık ki insani yardımdan çıkıp, adeta bir silahlanma sürecine girdi. Şu anda biz insani yardıma yine varız. O noktada Cilvegözü'nü açık tutacağız ama bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesairedir. Fakat iş silah gibi vesaire, bu tür şeylere dönerse, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil.”

"MİT, Rusya ve İran ile görüşüyor"

"İdlib'te ise görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Millî İstihbarat Teşkilatımız bu konuda gerek Rusya ile bu görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada yine İran'la görüşmeler yapılıyor ve İdlib'le ilgili de Moskova görüşmeleri olumlu bir şekilde cereyan etti. Öyle zannediyorum ki Moskova görüşmeleri eğer uygulamada -ki Astana filan biliyorsunuz bunlar bunun içinde- güvenli bölge vesaire bunlar da bu değerlendirmenin içinde yer alması halinde İdlib'i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum” dedi.

"Antalya, doluluk oranında yüzde 80'i yakaladı"

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soru üzerine de Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Şu anda tabii hükûmet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur; gerek iç turizm gerekse dış turizm açısından. Şu anda hareketlenen turizm -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum."

HABERRUS