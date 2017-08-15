Telegram'ın kurucusu Durov, Putin için hashtag başlattı

Rusya'nın en popüler sosyal paylaşım sitesi Vkontakte'nin ve son yıllarda gittikçe popülerleşen anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir hashtag başlatarak, kullanıcıları üstsüz fotoğraf paylaşmaya çağırdı.

PutinShirtlessChallenge etiketiyle kullanıcıları üstsüz, photoshopşuz ve rötuşsuz bir fotoğraf paylaşmaya çağıran Durov, kendi üstsüz fotoğrafını da resmi Instagram hesabından paylaşarak mesaj verdi.

Sosyal medyada #PutinShirtlessChallenge etiketiyle üstsüz fotoğrafını paylaşan kullanıcıların sayısı şimdiden bine yaklaştı.

HABERRUS