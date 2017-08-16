Çavuşoğlu: Rusya, Türkiye'yi ABD'den daha iyi anlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Rusya, Türkiye'nin YPG konusundaki duruşunu ABD'den daha iyi anlıyor" dedi.

TRT Haber canlı yayınında dış politika konularına ilişkin soruları cevaplayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD bize her ay YPG'ye ne kadar silah verdiğinin raporunu gönderiyor, en son üçüncü raporu gönderdiler, zırhlı araç ve buldozer verdiklerini, silah vermediklerini yazdılar.

Ama esas mesele (ABD'nin) vermemesi. Ver, bize bildir. Bunun bir faydası yok bize.

Bu silahları geri alabilecek misin? O konuda büyük bir soru işareti var.

"Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor"

İdlib konusunda müzakereler sürüyor; İran Genelkurmay Başkanı'ndan sonra Rus Genelkurmay Başkanı da Türkiye'ye geliyor.

YPG konusunda Rusya'nın bizim hassasiyetlerimizi (ABD'den) daha iyi anladığını görüyoruz.

Rusya'nın YPG'ye herhangi bir silah yardımı yaptığı görülmedi.

Koalisyon güçlerinin Tel Afer operasyonundan sonra buranın Türkmenlere teslim edilmesi gerekiyor.

Irak'taki bağımsızlık referandumu durumu kötüleştirebilir, sivil savaşa kadar götürebilir.

AB'nin bize vize serbestisi için şart koştuğu 5 kriterle ilgili bir metin hazırladık, uygun bir zamanda Timmermans'a gönderip cevap bekleyeceğiz.

Çavuşoğlu'nun, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladığı programın tamamı:

Selim Saygıner, Haberrus