Ulyukayev: FSB ve Rosneft Başkanı bana provokasyon düzenledi

2 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Rusya eski Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, mahkemede yaptığı savunmada, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ve Roseft Başkanı İgor Seçin tarafından kendisine provokasyon düzenlendiğini dile getirdi.

Ulyukayev, Rosneft ofisinde 2 milyon dolar rüşvet alma iddiası ile ilgili mahkemede şunları söyledi: "FSB birkaç hafta hazırlık yaptı, benim gelmemi bekledi, ama ben gitmedim. Para almak için gelmemi beklemeden, Seçin bizzat beni arayarak gitmeye ikna etti."

Ulyukayev'in sözlerine göre FSB, Seçin'in ve şirketin eski güvenlik müdürü Oleg Feoktistov'un sahte tanıklıkları temelinde, kendisine rüşvet provokasyonu düzenledi.

Mart ayında 'Novaya Gazeta' gazetesi, Oleg Feoktistov'un Rosneft'e geçmeden önce uzun yıllar FSB'de görev yaptığını, birçok büyük operasyonlarda yer aldığını ve Ulyukayev'in tutuklanmasında da 'organizatör' olduğunu yazmıştı.

Konuyla ilgili yorum yapmayan Rosneft şirketi ise, "mahkeme davanın tüm detaylarını anlayacaktır" dedi.

Kendisine atfedilen suçu kabul etmeyen Ulyukayev'in, 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Ulyukayev, SSCB döneminde 1991'deki darbe girişiminden bu yana gözaltına alınan en yüksek Rus yetkili olmuştu.

2013'te ekonomi bakanı olan Ulyukayev, bundan önce de yaklaşık 10 yıl boyunca merkez bankası başkanlığı yapmıştı. Rusya'nın eski Ekonomi Bakanı şimdi, petrol devi Rosneft'in bir diğer petrol şirketi Bashneft'in hisselerini satın alma işlemi sırasında 2 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. 15 Kasım 2016'da göz altına alınan Ulyukayev, ev hapsinde tutuluyor. Mahkeme, 1 Eylül'e uzatıldı.

Selim Saygıner, Haberrus